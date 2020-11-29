جمارك المطار تحبط تهريب مخدر الماريجوانا بصحبة مصري قادم من أمريكا

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة، عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

في أثناء إنهاء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران، القادمة من نيويورك، اشتبه توني فكرى مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من أمريكا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبدا عليه الارتباك.

لجنة فنية لتفتيش الراكب:

وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الادارة.

قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من مصطفى صادق مأمور الجمرك بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا فتبين وجود 2 كيس بوزن 47 جرام من مخدر الماريجوانا داخل أكياس جوارب فارغة وداخل الجوارب.

الراكب يلجأ لحيلة غريبة للافلات من القبضة الأمنية:

وتم رشها بالبارفان حتى لا يتم تمييز رائحتها ومخبأة بين طيات الملابس.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 129 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وتتخذ سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات المشددة، لخفظ الأمن، ما تتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.