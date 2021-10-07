ضبط مركز علاج طبيعي يديره عامل انتحل صفة طبيب بسوهاج

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من مداهمة مركز للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب والحجامة والتدليك والطاقة الحرارية، يديره عامل ينتحل صفة طبيب، ويحمل شهادات لدورات في الطب التكميلي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط أدوية غير مصرح بتواجدها ومعروضة للبيع للجمهور، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأعشاب الطبية، يستخدمها الطبيب المزيف لعلاج المرضى البسطاء، كم تم ضبط الطبيب المزيف.

مداهمة مركز وهمي للعلاج الطبيعي

وجاء في بيان اصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة في سوهاج، قبل قليل، أن فريقاً من إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة بسوهاج، وبتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة إيزيس وهيب ناشد، مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تمكن من مداهمة مركز وهمي للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب والحجامة والتدليك والطاقة الحرارية.

ضبط عامل ينتحل صفة طبيب يدير المركز

وأضاف البيان أنه تم ضبط عامل ينتحل صفة طبيب يدير المركز، ويحمل شهادات لدورات في الطب التكميلي، وتم ضبط أدوية غير مصرح بتواجدها ومعروضة للبيع للجمهور، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأعشاب الطبية يستخدمها الطبيب المزيف لعلاج المرضي البسطاء، وتم ضبط الطبيب المزيف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتجاه المخالفات التي تم ضبطها.

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه لن يكون هناك مكان لأي متلاعب بصحة المواطن في محافظة سوهاج، وأن الفرق التفتيشية ستلاحق كل المخالفين ليلاً ونهاراً وفي كل أرجاء المحافظة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.