استقرار الحالة الطبية لمصابي اشتباكات الإسماعيلية

أعلنت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، استقرار حالة المصابين في اشتباكات الإسماعيلية، عقب خضوع بعض الحالات لجراحات عاجلة، فور دخول المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقالت المصادر إنه تم إجراء جراحة لاستخراج طلق ناري من فخذ العميد «هيثم وجيه»، فيما تم إجراء جراحة أخرى بذراع المقدم أحمد صلاح الدين بسبب إصابته بطلق ناري.

برلمانية تتفقد المصابين

وزارت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب المصابين داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وقدمت باقة ورود للضباط وأسرهم تقديرا لجهودهم في القضاء علي البؤر الإرهابية والعناصر الإجرامية الخطرة معلنة دعم أسر الضباط خلال وجودهم في مجمع الإسماعيلية الطبي.

تشييع جثمان الشهداء

وشيع الآلاف من أهالي مركز الزقازيق، جثامني الشهيدين «المقدم أحمد جابر نصار والرائد عبد الرحمن عادل»، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، أمس، تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وقدم المحافظ التعازي لأسرتي الشهيدين، لما قدماه من تضحيات غالية ودماء روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه.

وحضر الجنازة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية، فضلا عن مشاركة المئات من المواطنين وأقارب الشهداء والمصابين.