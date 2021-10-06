جنازة رسمية وشعبية لشهيدي الإسماعيلية في مسقط رأسيهما بالشرقية (صور)

شيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جثماني شهيدي الواجب الوطني المقدم أحمد جابر نصار، والرائد عبد الرحمن عادل، في جنازة شعبية ورسمية، حيث استشهدا أثناء تأدية عملهما خلال مطاردة بعض تجار الأسلحة النارية بمحافظة الإسماعيلية.

الجنازة تنطلق من مسجد الفتح بمشاركة المحافظ والقيادات التنفيذية

وانطلقت الجنازة من أمام مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وأدى المشيعيون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين، خلف الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية والمواطنين وأصدقاء وزملاء وعائلتي الشهيدين.

محافظ الشرقية يقدم العزاء لأسرتي الشهيدين

وصافح المحافظ عدداً من أفراد أسرتي الشهيدين، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرتيهما ولأهالي مركز الزقازيق، مؤكداً «أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم في أذهاننا خالدة، تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره».

كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين، اللذين دفعا حياتهما أثناء أداء الواجب الوطني، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.