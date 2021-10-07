تامر حسني يحيي حفلا لطلاب جامعة فاروس بالاسكندرية.. كامل العدد (صور)

أحيا المطرب تامر حسني، حفلا غنائيا كبيرا في الإسكندرية، لطلاب جامعة فاروس، ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا من الطلاب، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

ونشر تامر حسني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من صور الحفل، وعلق قائلا: «مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمه بأهلها في جامعة فاروس الكبيرة، شكرا لكل الحضور الغالي الكريم ومليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم ونجاح دائم شكرا لمحبتكم الغالية، أنا بحبكم أكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد».

تامر حسني يشارك في احتفالات أكتوبر

وشارك المطرب تامر حسني في الحفل الذي أقيم في مركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن تامر سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، خلال فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات والصور«انستجرام»، قال فيه: «شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

كليب صعبة

وطرح تامر حسني مؤخرا كليب صعبة، الذي حقق 55 مليون مشاهدة عبر حسابه في شهرين فقط على موقع «يوتيوب»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإخراج تامر حسني.

وتقول كلمات أغنية صعبة

في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله أنت صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك.