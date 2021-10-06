تامر حسني بعد مشاركته في احتفال انتصارات أكتوبر: «منصورة يا مصر دايما»

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة بعد مشاركته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الحفل الذي أقيم في مركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

تامر حسني: شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوه التثقيفية

ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا «شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي».

وأضاف «اتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا مصر دايما، منصورة يا كل بلد عربية».

وقد شارك في الأوبريت الغنائي الفنان تامر حسني، مع كل من مصطفى حجاج، ريهام عبدالحكيم، بلقيس الإماراتية، وأبو، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة التي ستظل فخرًا لكل مصري وعربي، بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

أوبريت «كمل عبورك»

من كلمات الشاعر محمد البوغا، وألحان أحمد العتباني، وذلك بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال، ومن كلمات الأوبريت:

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك

ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك

امشي في طريقك

ربنا دايما دايما يعينك

طول ما مصر في نن عينك

شعب مصر أكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم

شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل

والكل لازم يبقى ليه دور في البلد

وسمينا باسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم

وعدك صريح على رأي فلاح فصيح

للمرأة دور في مجتمعنا

ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد

أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم

الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسى

ده منسي درس بيدرسوا في المدرسة

ده الاختيار يا يعيشك يا يموتك