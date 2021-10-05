عصام السقا عن تامر حسني: «شخص خطير وفي حته فنية لوحده»

قال الفنان عصام السقا، إن الفنان تامر حسني، من النجوم الذي لديه رصيدًا كبيرًا من الحب في قلوب جمهوره ومحبيه، واصفًا إياه بأنه بدأ رحلته الفنية بكد وتعب وشقاء، حتى وصل لأعلى مراتب النجومية والشهرة في مجال التمثيل والغناء.

عصام السقا عن تامر حسني: بستمد طاقتي الفنية من خلاله

وتحدث الفنان عصام السقا، خلال حضوره ندوة لـ«الوطن»، عن تعامله مع الفنان تامر حسني، خصوصًا بعد مشاركته فيلم «مش أنا» قائلًا إن شهادته في تامر حسني مجروحة، متابعًا أنه يطلق عليه اسم «جبر الخواطر».

واستطرد عصام السقا: على المستوى الشخصي، تامر حسني إنسان «جدع وصاحب صاحبه، ولمّا تقعد معه طول الوقت يعطي نصائح ويعطي من خبراته»، مضيفًا أن طاقته يحصل عليها من تامر حسني عندما يشاهده.

وأكد السقا، أن تامر حسني لديه مشوار فني ناتج عن تعب ومجهود والمرور بالكثير من الإحباطات، منوهًا أن هناك أشخاص كثيرة رفضت التعامل معه، مشيرًا إلى أن بداية تامر حسني في الغناء كان يذهب إلى العديد من شركات الإنتاج حتى يعرض موهبته، ولكنهم كانوا يرفضوا استقباله بالرغم إنه كان ينتظرهم لمدة تصل إلى 8 ساعات أحيانًا من أجل أن يسمعهم صوته، ويرفضوا في النهاية مقابلته.

عصام السقا: تامر حسني شبهنا

وتابع: «لفّت الأيام ونفس الشركات دي تقعد مع الفنان تامر حسني يقولوا له احنا مش مصدقين، احنا إزاي معملناش معاك عقد احتكا، وتامر حسني شبهنا وبالأرقام والنجاح على الأرض هو في حتة لوحده، وشخص ذكي جدًا، وبيعرف الجمهور بيحب إيه، شخص خطير، هو حبيبي وأخويا».

وسبق وأشار عصام السقا، خلال الندوة، إلى أن مدرسته في التمثيل الفنان الكبير نور الشريف، وأنه يسير في خطه الفني، متابعًا أنه مر بكل الشخصيات.

وأضاف السقا، أن طريقة الفني بدأ برحلة تعب منذ البداية، مؤكدًا أنه لم يدخل مجال التمثيل فجأة، ولكن مر بمراحل كثيرة منذ بداياته في الصعيد ومجيئه للقاهرة لاستكمال دراسته، وبالإضافة لعمله بأكثر من مهنة كما عمل على تطوير نفسي.

وأوضح السقا، أنه قابل وجوه كثيرة ومختلفة، وعندما يأتي دور ويقرأ الورق، يبدأ في استحضار الشخصية من الوجوه الحقيقية التي مرّت عليه، مؤكدًا أنه ذلك فرق معه كثيرًا في التمثيل.