يسرا اللوزي تكشف كواليس فيلم العنكبوت: «صورته وأنا حامل» (فيديو)

حلت الفنانة يسرا اللوزي، ضيفة على برنامج برنامج the insiderar بالعربي، والذي تحدثت من خلاله عن كواليس فيلم العنكبوت.

يسرا اللوزي: قرأت فيلم العنكبوت منذ سنتين

وقالت يسرا: «فيلم العنكبوت قرأته منذ سنتين ووافقت عليه، ووقتها كنت في بداية حملي، فبلغت المخرج أستاذ أحمد نادر جلال قبل أي شخص، وكان رد المخرج وقتها هما 8 أيام تصوير فقط وانتي ما زلتي في بداية الحمل، هنخلص التصوير سريعا».

وأضافت الفنانة: «ورغم ذلك إلا أنني صورت بعض المشاهد وأنا في الشهر الثاني من حملي، ومشاهد أخرى وأنا في الشهر الرابع، وثالثة في الشهر السادس، ومشاهد بعد وضعي ابنتي بـ8 أشهر».

وأوضحت يسرا اللوزي: «استغرق تصويري لمشاهدي حوالي سنة ونصف أو سنتين وحتى الآن مر سنتين على بداية التصوير ولم يعرض الفيلم بعد».

فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق؛ إذ يقع أحمد السقا في صراعات مع رجل المافيا، بسبب شقيقه ظافر العابدين.

حكاية بالورقة والقلم

وعرض مؤخرا ليسرا اللوزي حكاية بالورقة والقلم من مسلسل «إلا أنا»، وقد تصدرت «التريند» في أولى حلقاتها، ونالت إشادات الجمهور.

الحكاية من بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير وأسامة عرابي، وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.

تتناول الحكاية قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم، واستغلال الأخيرة قضية رؤية الأول لأبنائه، وزرع الكره في قلوبهم ناحيته.