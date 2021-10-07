السجن 6 سنوات لسائق وسيدة بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أمس، بحبس سائق سيارة «ميكروباص» وكوافيرة لمدة 6 سنوات، لإدانتهما بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح ناري خرطوش، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان، وأسامه عبدالرحمن، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، و حسام كمال، وصفوت سمير.

ضبط كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري بحوزتهما

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4705 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهم «أيمن. م» 34 سنة، سائق سيارة «ميكروباص»، والمتهمة «فوزية. ح» 34 سنة أحرزا بقصد الإتجار، جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ما جعلهما قد ارتكبا جناية منصوص عليها بالمواد القانونية بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان، وأحرزا سلاحا ناريا «خرطوش» غير مرخص وذخائر «طلقة» تستعمل على السلاح الناري.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود وعلى رأسهم نقيب شرطة، الذي قال في شهادته إنه بناء إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين تمكن من ضبطهما وعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري «خرطوش» وطلقة من ذات العيار وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 20 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وعثر مع المتهمة الثانية على كيس يحوى مبلغا ماليا وهاتف محمول وميزان حساس وحصوة لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس وعن تجارتهما والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.

المعمل الكيماوي يؤكد نوع المضبوطات

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 20 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بوزن 12.6 جرام، بالإضافة لقطعة جوهر هيروين مخدر مدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بوزن 16.95 جرام.

المعمل الجنائي: سلاح الخرطوش صالح للاستخدام

وأوضح تقرير المعمل الجنائي، أن السلاح الناري الخرطوش محلي الصنع بماسورة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 مم، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال، وطلقة واحدة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وتستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.