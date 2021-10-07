تعرف على أغاني محمد حماقي الجديدة.. بعد طرح «يا فاتني» كاملا

طرح الفنان محمد حماقي ألبومه الغنائي الجديد كاملاً عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ولكنه قبل طرحه كاملاً، استطاع تحقيق أعلى المشاهدات من خلال تقديمه لـ5 أغنيات سنجل جديدة من الألبوم، وكانت هذه الأغنيات لها الحظ الأوفر في تصدرها محركات البحث على جوجل.

وفي سطور يستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الأغنيات الجديدة لـ حماقي.

حماقي يتعاون مع الشاعر أمير طعيمه من خلال «يا فاتني» و«بنفارق»

بدأ محمد حماقي بأغنية «يا فاتني»، التي استطاعت في أقل من 24 ساعة، أن تصل إلى ما يقرب من 400 ألف مشاهدة على يوتيوب، وتعاون مع الشاعر أمير طعيمه في أغنيتين، وهما «يا فاتني»، التي تعد من ألحان محمد النادي، و«بنفارق»، من ألحان تامر علي، التي حققت حوالي 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

تعاون حماقي مع تميم من خلال 3 أغنيات

ولكنه تعاون مع تميم في التوزيع والميكس من خلال 3 أغنيات وهما «بنفارق»، و«ولا ليلة من لياليك»، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، و«يا نسيم»، التي ختم بها حماقي ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا فاتني»، وكانت هذه الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

ولكن أغنية «يا فاتني»، و«ظلموني»، تعاون حماقي فيهما، مع توما من خلال التوزيع والميكس، وديجيتال وماستر طارق مدكور، وطبله أحمد العايدي.

ألبوم «كل يوم من ده»

وقبل هذا الألبوم طرح محمد حماقي ألبوم «كل يوم من ده»، عام 2019، الذي يتكون من 20 أغنية، وكانت كل أغنية لها حالتها الخاصة في هذا الألبوم، واستطاع من خلال تحقيق أعلى المشاهدات على موقع «يوتيوب».