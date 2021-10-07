انطلاق فعاليات حملة «معا نطمئن» للتطعيم بلقاح كورونا في دمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة فعاليات اليوم الأول من حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ دمياط الدكتوره منال عوض، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد «الباصات»، الخاصة بتسجيل المواطنين التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وكيل الوزارة: نسجل المئات يوميا

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مدينة دمياط الجديدة تشهد اليوم فعاليات حملة «معا نطمئن»، وتتضمن قافلتين بمدينة دمياط الجديدة تستمر على مدار عشرة أيام ، حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مركز شباب مدينة دمياط الجديدة لتلقي اللقاح، وفقاً للمنظومة المُعلن عنها وذلك لتحقيق المستهدف وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

تخصيص مركز شباب مدينة دمياط الجديدة لتلقى اللقاح

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تخصيص مركز شباب مدينة دمياط الجديدة وتجهيزه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة وذلك لمنع التزاحم ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

25 عضوا بمنظومة التواصل المجتمعي يقومون بدور التوعية

وأضاف الدكتور أحمد عريف مدير عام الإعلام والتعليم والإتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية التي تضم 25 عضوا، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، للتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على كافة استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين بالموقع الإلكتروني.