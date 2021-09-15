17 خطوة اتخذتها محافظة دمياط للعام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

رفعت محافظة دمياط درجة الاستعدادات القصوى استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، المقرر انطلاقه يوم 9 أكتوبر القادم، حيث أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدداً من التوجيهات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد نستعرضها في السطور التالية.

متابعة الإجراءات الإحترازية بالمدارس وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم

1- وضع خطة محددة تستهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، في ظل تلك الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة كورونا خاصة مع تزايد الإصابات في الوقت الحالي.

2 - أكدت محافظ دمياط على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة.

3 - تفعيل منظومة الرصد المبكر لأي حالة تظهر عليها أعراض والتعامل معها.

تطعيم أعضاء هيئة التدريس و منع تزاحم الطلاب

4 - شددت على الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال بلقاح كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

5 - العمل على منع أي تجمعات للطلاب، والتأكيد على إقامة طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري، لما لهم من أثرٍ بالغ في غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب.

6 - متابعة نسب الحضور والغياب للطلاب.

توزيع الكتب الدراسية وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية

7 - كلفت المحافظ بتوزيع الكتب الدراسية وعدم ربطها بسداد المصروفات.

8 - إبلاغ غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة عن مراكز الدروس الخصوصية وذلك لتوجيه للوحدات المحلية بإتخاذ إجراءات الغلق حيالها وتحقيق الربط مع غرفة الأزمات و مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية و مديرى المدارس.

9 - استكمال أعمال الصيانة الشاملة و البسيطة للمدارس مع الإلتزام بمعايير السلامة والأمان بالمبنى التعليمى والتأكد من توصيل المرافق و صيانتها وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وشركات المرافق على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء الدراسة بفترة.

10 - المرور الدورى من قبل المسئولين بالمديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات.

11 - التأكد من توافر متطلبات الحماية المدنية و النظافة العامة داخل المدارس وبمحيطها وإزالة أى ملصقات على جدرانها.

تعقيم خزانات المياه بالمدارس وغرفة بكل مدرسة مجهزة للعزل

12 - وجهت محافظ دمياط مدير مديرية الصحة بتعقيم وتطهير خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

13 - استكمال إجراءات التطعيم على وجه السرعة و تخصيص غرفة بكل مدرسة للزائرة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات و المستلزمات الطبية وغرفة أخرى لعزل أى حالة مشتبه فى إصابتها .

14 - تكليف هيئة التأمين الصحي بتغطية المدارس بخدمات التطعيم .

15 - كلفت المحافظ إدارة المرور بوضع خطة محددة مع تكثيف الدوريات لتحقيق السيولة المرورية خاصة فى أوقات الذروة.

16 - تكليف الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق و تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس.

17 - منع تواجد أى أكشاك بذلك المحيط مؤكدة على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك الأعمال.