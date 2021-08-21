أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 محافظة دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2021 على مستوى المحافظة للشعبتين «العلمية والأدبية»، اليوم السبت، وأظهرت النتائج أن أعلى مجموع لـ علمي علوم 96.8%، وعلمي رياضة 97.3 %، أما الشعبة الأدبية فأعلى مجموع كان 93.4%.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بدمياط.. علمي علوم

وجاءت أسماء الأوائل بالثانوية العامة، الشعبة علمي علوم، على النحو التالي:

1- زياد عصام محمد الهندي مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمجموع 397

2 - آلاء نبيل أحمد عبد اللطيف مدرسة كفر البطيخ الثانوية بمجموع 395

3 - زياد رضا حامد الشناوى مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمجموع 395

4 - أحمد إبراهيم إبراهيم أنوار مدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة بمجموع 394

5 - نورهان ياقوت محرم حبيب مدرسة ناصر الثانوية المشتركة بفارسكور بمجموع 394

6 - خالد محمود غانم عبد الجواد مدرسة الدكتور علي مشرفة الثانوية العسكرية بدمياط الجديدة بمجموع 394

7 - آية محمد عزت محمد السؤالي مدرسة الروضة الثانوية المشتركة بمجموع 392

8 - ملاك محمد حسين أحمد شادي مدرسة فهيمة بدوي الثانوية بمدينة السرو بمجموع 392

9 - أحمد طارق عبد الحميد عبد الحافظ جويلي مدرسة زكي نجيب الثانوية بالزرقا بمجموع 392

10- حسن إبراهيم مهني حسن عطية مدرسة زكي نجيب الثانوية بالزرقا بمجموع 392

11 - سارة ناصر علي علي مقلد مدرسة اللوزي الثانوية بنات بمجموع 392

12 - أحمد سمير السعيد محمد السيد النجار مدرسة زكي نجيب الثانوية بالزرقا بمجموع 392

13 - أحمد عماد السعيد يوسف بحيلق مدرسة زكي نجيب الثانوية بالزرقا بمجموع 392

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بدمياط.. علمي رياضة

1 - زياد طارق عوض المتولى عمر مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بمجموع 399

2 - زياد عصام محمد عبد الحليم شعيب مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بمجموع 396

3 - خالد طه طه عوض بحيرى مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بمجموع 396

4 - زياد ناصر عوض الشحات إبراهيم حماد مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بمجموع 396

5 - أسماء إسماعيل عبد المنعم محمد هيكل مدرسة الشهيد علي عادل زهيري الثانوية بنات بفارسكور بمجموع 394

6 - مصطفى محمد مصطفى السلكاوى مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين بدمياط بمجموع 394

7- خالد محمود حسنين الجمال مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين بدمياط بمجموع 393

8 - أشرف باهى طاهر محمد جلال مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين بدمياط بمجموع 392

9 - مهاب محمد سلامة مزيد الأجاوي مدرسة السوالم الثانوية بمدينة ميت أبو غالب بمجموع 392

10 - أحمد صلاح عاطف السعيد الشافعى مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بدمياط الجديدة بمجموع 392

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بدمياط.. الشعبة الأدبية

1- ريهام محمود مصطفى المتولى مدرسة نور المعارف بدمياط الجديدة بمجموع 383

2 - لجينة عبد الناصر عبد المنعم عزب مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات بمجموع 382

3 - حنين علاء رشاد طه الجوادي مدرسة الشهيد علي عادل زهيري الثانوية بنات فارسكور بمجموع 373

4 - رضوى صلاح السيد صيام مدرسة اللوزي الثانوية بنات بمجموع 372

5 - هدى سعد عبد القادر إبراهيم المغربي مدرسة كفرسعد الثانوية المشتركة بمجموع 371

6 - مغفرة عبد الله جمعة بصل مدارس اللغات الرسمية دمياط الثانوية بمجموع 370

7 - منة الله حسن توفيق محمد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمجموع 369

8 - رحمة محمد طلعت محمد أبو ستة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بمجموع 368

9 - أحمد عصام حسن طوبار مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بمجموع 368

10 - أمل صبحى محمد القطب مدرسة عزبة البرج الثانوية بمجموع 367

11 - عوض عامر عوض عامر مدرسة الشهيد طلعت سعد الشرباصى الثانوية المشتركة بمجموع 367