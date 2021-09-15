محافظة دمياط تستعد للشتاء بـ9 إجراءات استباقية.. تعرف عليها

رفعت محافظة دمياط، برئاسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه عدة محافظات سقوط أمطار اليوم الأربعاء، نستعرض في التقرير التالي استعدادات المحافظة لموسم الشتاء المقبل.

1 - وجهت محافظ دمياط بمنع أي إجازات للمسئولين بالوحدات المحلية خلال تلك الفترات.

2 - تشكيل لجنة للمرور على كافة محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، وتضم اللجنة ممثلين عن إدارات المتابعة بديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية.

3 - طالبت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وسلامة أعمدة الإنارة.

4 - كلفت المحافظ رؤساء الوحدات بتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس، باستخدام كشط الطبقة الأسفلتية الناتج من عمليات تطوير بعض المناطق لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة.

5 - أكدت المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ عمليات التطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة.

6 - وجهت محافظ دمياط قطاع الكهرباء للتأكد من تغطية جميع الكابلات وأكشاك الكهرباء.

7 - استمعت لخطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بخصوص عمليات التطهير للمجاري المائية، لاستيعاب كميات المياه الناتجة جراء هطول الأمطار الغزيرة.

8 - وجهت المحافظ إدارتي المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء واستقبال العام الدراسي الجديد، للتأكد من جاهزية كافة الجهات وتقديم تقرير شامل في هذا الخصوص.

9 - كلفت المحافظ بالعمل على الحد من التداعيات والآثار الناجمة عن موجات الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الشتاء.