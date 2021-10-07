كيف تستعيد أموالك «لو حولتها غلط بالتليفون»؟.. قانوني يجيب

تحويل الأموال الإلكتروني ينتج عنه عادة بعض المشكلات، أبرزها هو تحويل الأموال لشخص غير المقصود، وهو ما انتشر في الفترة الأخيرة، وآخرها نشر أحد المواطنين مشكلة مشابهة تعرض لها عبر منصة التواصل الإلكتروني «فيس بوك»، يحكي تحويله لمبلغ من المال يقرب حوال 8500 جنيه، لأحد الأشخاص عن طريق الخطأ، وحين تواصل معه، رفض إعادة المال وتهرب منه.

الخطوات القانونية

شرح المحامي محمود الحديدي، حلا قانونيا لتلك المشكلات وهو إقامة «دعوة إثراء بلا سبب» ضد صاحب الرقم أو دعوى «رد ما دفع بغير حق»، ولكن هناك بعض الخطوات الواجب اتخاذها وهي تبدأ باللجوء لقاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر على عريضة لكشف بيانات صاحب الهاتف لاختصامه بشخصه أو بصفته إذا كان الرقم مملوك لشركة.

ثانيا يجب الإنذار برد المبلغ، وثالثا يتم إقامة الدعوة عن طريق المحامي الخاص بك، هذا في حال تم الإنذار ولم يقم الشخص بإعادة المال.

إثبات وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ.. شرط مهم لإتمام الإجراءات

وأضاف الحديدي أنه سيتوجب على رافع الدعوة بتسليم بتقديم تصريح لاستخراج ما يفيد تحويل الأموال من شركة المحمول، ومن المهم أيضا إثبات عدم وجود أي صلة تربطك بالمدعي عليه، وإثبات عدم رده للمبلغ الذي جرى تحويله عن طريق الخطأ، مع وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ «المثري»: «هيتم رد المبلغ مع التعويض عن الأضرار بالإضافة إلى فوائد المبلغ من تاريخ رفع الدعوى أو المطالبة به طبقا لفائدة البنك المركزي المعلنة».

ونوه الحديدي إلى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات من خلال المحامي الخاص بك، كما يجب أن تكون المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم، وبعد مرور تلك المدة يتقادم الحق ويسقط.