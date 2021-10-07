ضبط 5 مصانع حلوى دون تراخيص في البحيرة

شنت مديرية تموين البحيرة حملات مكبرة لتكثيف الرقابة على السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان سلامة المعروض على جمهور المستهلكين.

ضبط 4 مصانع حلوى دون تراخيص

أسفرت الحملات عن ضبط 4 مصانع حلويات دون ترخيص وحيازة مواد إنتاج مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 8 شكائر دقيق بإجمالي 400 كيلوجرام وعدد 500 قطعة جلاش وحلوى مختلفة الأنواع والأحجام، كما تم التحفظ على 5 شكائر سكر و3 عبوات جاتوة وحلويات وتم التحفظ على كميات من المواد الأولية ومنتج نهائي وأدوات تصنيع .

ضبط مصنع حلوى دون تراخيص

كما تم ضبط مصنع حلوى دون ترخيص ويستخدم مواد مجهولة المصدر وتم التحفظ على منتج نهائي 22000 قطعة حلوى غير مطابقة للمواصفات وكمية من المواد المستخدمة في التصنيع مجهولة المصدر كما تم التحفظ على 300 كيلو سكر جلوكوز و900 كرتونة معدة للتعبئة و2000 عبوة معدة للتعبئة، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي السياق ذاته تم ضبط مصنع حلوى مولد، لحيازته كمية من المواد المستخدمة في التصنيع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي طنين ونصف من السكر، 15 شيكارة فول سوداني وطن سميد ،و1800 كيلو سكر جلوكوز.

ضبط سكر تمويني

كما تم ضبط قائد تروسيكل لقيامه بتجميع وحيازة 36 «بالتة سكر»، مدعم، أثناء بيعها للتربح، وتبين عدم حازته فواتير وتجميعه الكمية دون وجه حق، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.