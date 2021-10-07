جولة «الوطن »في سوق الخضار بالغردقة.. السعر موحد للمصريين والأجانب

تجولت كاميرا «الوطن»، عبر بث مباشر على صفحتها بـ«الفيس بوك»، داخل سوق الخضار بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، اليوم، لرصد أسعار الخضار والفاكهة، فضلا عن رصد توافد المواطنين على سوق الخضار من المصريين اليوم الخميس تزامنا مع إجازة السادس من أكتوبر، كما توافد الأجانب المقيمين بالغردقة وسياح رحلة اليوم الواحد على السوق.

أسعار الخضار في أسواق الخضار بالغردقة

وأوضح أحد الباعة بسوق الخضار في الغردقة لـ«الوطن»، أن أسعار الخضار تشهد استقرارا باستثناء الطماطم التي يتحرك سعرها دائما ما بين الارتفاع والإنخفاض فليس لها سعر ثابت وسعرها اليوم عشرة جنيهات للكيلو.

وجاء سعر الباذنجان ستة جنيهات ونصف للكيلو، والباذنجان العروس المحشي ثمانية جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي، ثمانية جنيهات للكيلو، والخيار البلدي ثمانية جنيهات للكيلو، والبطاطس تراوح سعرها من ثمانية إلى عشرة جنيهات للكيلو، والكوسة ثمانية جنيه للكيلو، وأسعار الكرنب عشرة جنيهات للكرنبة الصغيرة وخمسة عشر جنيه للكرنبة الكبيرة والبصل، ستة جنيهات ونصف للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق الخضار بالغردقة

أما أسعار الفاكهة، فلا زالت أسعار المانجو تترواح بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين جنيها للكيلو بأنواعها، وتراجع سعر كيلو التفاح إلى عشرين جنيها، بينما سجل سعر كيلو الموز عشرة جنيهات، والرمان خمسة جنيهات للكيلو، والبلح ثمانية جنيهات للكيلو.

توافد السائحين الأجانب على سوق الخضار بالغردقة

وكشف بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن سوق الخضار بالغردقة يشهد توافد عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث وضعته شركات السياحة ضمن برنامج جولة اليوم الواحد، ويحوز على إعجاب السائحين الذين يحرصوا على متابعة تنوع الثقافات في الأسواق وطريقة العرض وحركة البيع والشراء.

وأكد «أبو طالب»، لـ «الوطن»، أن أسواق الخضار في مصر والغردقة على وجه الخصوص تمتاز بأن الخضار طازج بصفة يومية وهذا لا يتواجد في كثير من الأسواق الأوربية حيث يحصلون على الخضار والفاكهة دائما من السوبر ماركت وتكون مجمدة لافتاً إلى أن مصر تنعم بالخير دائما وليس لها مثيل على وجه الأرض وهذا ما يجعل السائحين الأجانب يترددون عليها .