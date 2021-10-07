إبداع فنادق الغردقة في احتفالات نصر أكتوبر: مخبوزات بأشكال «طائرات ودبابات» (صور)

احتفلت أمس الأربعاء، فنادق الغردقة بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، في أجواء رائعة على الشواطئ.

زغاريد وتبادل للتهاني مع السياح

وصمم شيف أشكال مخبوزات على هيئة دبابات وطائرات، وتورتة كبيرة على شكل دبابة تحمل علم مصر، وتزينها صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتصميم لخط بارليف في أثناء عبور الدبابات، وسط الأغاني والأناشيد الوطنية التي ألهبت حماس الجميع من نزلاء الفنادق السياحية على شواطئ الغردقة، خاصة السيدات المصريات، اللاتي حرصن على إطلاق الزغاريد، وسط تصفيق وحماس العاملين بالقطاع السياحي، وتبادل التهاني مع الأجانب من مختلف الجنسيات، بذكرى النصر العظيم.

الأشكال المبتكرة للاحتفال

وقال أحمد حساني، شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إنه جرى إعداد حفلا يليق بذكرى النصر العظيم؛ إذ نفذت أشكال الدبابات المصرية وهي تعبر القناة، وذلك بالمخبوزات، وأعدت تورتة كبيرة على هيئة قناة السويس، وأخرى بأعلام مصر وتهنئة بالنصر العظيم، ودبابة عليها صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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السياح التقطوا الصور التذكارية

وأوضح «حساني» في حديثه لـ«الوطن» أن ذلك لاقي إعجاب السائحين الأجانب المشاركين في الاحتفالات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس عظمة مصر وفخر المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

الفنادق دائما تحرص على الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق دائما تحرص على الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بمشاركة السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات، الذين يحرصون على مشاركة المصريين أفراحهم في جو يسوده البهجة والسعادة، ويعكس الامن والأمان الذي تنعم به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعاية للسياحة المصرية

وأضاف لـ«الوطن» أن هذه الاحتفالات ينقلها السائحين إلى بلادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خير دعاية لمصر والمدن السياحية المصرية ورسالة للعالم أجمع علي عظمة الدولة والأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده في الفترة الحالية.