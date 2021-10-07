23 كورس مجانا للطلبة والخريجين بالمعهد المصرفي لراغبي العمل في البنوك

بمجرد أن ينتهي الطالب من الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، يبدأ في البحث عن الكلية التي يستطيع العمل بها عند التخرج، وفي كثير من الأحيان يجدون كلية التجارة هي الكلية الأنسب لهم، إذ أنها من الكليات ذات المجال الواسع في العمل بعد التخرج، ويلجأ الكثيرين إلى الحصول على عدد من الكورسات المختلفة في المجال المصرفي، حتى يستطيعون العمل في البنوك.

وفي إطار الاهتمام بتحسين مستوى الطلاب والخريجين، أعلن المعهد المصرفي عن تنظيم مبادرة للطلاب والخريجين، يتم من خلالها تنظيم عدد 23 كورس مجاني من المعهد المصرفي، يتم تنظيمه أون لاين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أهداف الكورسات التي ينظمها المعهد المصرفي، ولينك التقديم للحصول على الكورس، وفق الموقع الرسمي للمعهد المصرفي، كالتالي:

ما يهدف إليه المعهد المصرفي بتنظيم الكورسات

- توفير نقل المعرفة حول التصنيف الائتماني المتقدم وتحليل البيانات.

- شرح المفاهيم وعرضها بالتفصيل حتى يتمكن الطلاب من استخدامها في العديد من المهام التحليلية الأخرى.

خطوات التقديم للالتحاق بكورسات المعهد المصرفي المجانية

- يقوم الراغب في الاشتراك في كورسات المعهد المصرفي المجانية، والتي يتم تنظيمها أون لاين بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالمعهد المصرفي من هنـــــــــا.

- ثم يقوم الراغب في الاشتراك بالضغط على «تسجيل» باللغة العربية أو «Registration».

- ثم يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به والتي تشمل الآتي: «الاسم الأول، الاسم الأخير، المؤسسة التابع لها الموظف، المسمى الوظيفي، البريد الإلكتروني».

- ثم يقوم الطالب باختيار النوع الخاص بالطالب سواء كان ذكر أو أنثى.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على «التالي» حتى يتم تسجيل طلب الاشتراك في الكورسات المجانية من المعهد المصرفي، والتي يتم تنظيمها للطلاب والخريجين أون لاين.