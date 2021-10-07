وزير التعليم: إتاحة لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة قريبا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة لقاح كورونا لطلاب مرحلة الثانوية العامة قريبا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ بعد غد السبت.

وزير التعليم: لن يسمح بدخول أي معلم أو إداري المدرسة لم يحصل على لقاح كورونا

وشدد الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه لن يسمح بدخول أي معلم أو إداري، المدرسة؛ إذ لم يحصل على لقاح كورونا، وأن العام الدراسي سيكون حضوريا في المدارس، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ستعقم وتطهر، قبل بدء الدراسة بساعات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ولفت «شوقي»، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان يعملان على توفير لقاح كورونا لطلاب مرحلة الثانوية العامة، مؤكدا أنه لا نيه على الإطلاق لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، مهما بلغت صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل حربها ضد الدروس الخصوصية.

وزير التعليم: توزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ستوزع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة، مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية الكواشف للتشغيل، مع إيفاد مندوب مفوض من كل مديرية بموجب تفويض رسمي، وإذن صرف معتمد ومختوم ونموذج 1 مخازن لاستلام أجهزة كاشف حرارة من مخازن الوزارة، وذلك لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار كورونا.

ونوه الوزير إلى أن توفير لقاح كورونا للطلاب والمعلمين، سيعمل على انتظام العام الدراسي الجديد، دون حدوث أى مشكلات، موضحا أن الوزارة شددت على توفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على مديري المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة، حرصا على سلامة الطلاب في أثناء سير العملية التعليمية.