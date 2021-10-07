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محمود مسلم

قطع المياه 12 ساعة عن بعض مناطق شبرا الخيمة غدا

كتب:

الوطن
11:57 ص | الخميس 07 أكتوبر 2021
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اعتباراً من الساعة 4 عصر غد الجمعة الموافق وحتى الساعة 4 فجر بعد غد السبت.

ومن المقرر قطع المياه عن المناطق التالية: شارع حلمي عبد الرازق «منطقة الأرصاد» وهي (بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران -إبراهيم بك -السعادة والتعاون - بيجام - الفرنواني- أرض أم بيومي - عزبة عثمان- المنشية الجديدة)، وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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