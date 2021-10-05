إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات خلال ساعات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ساعات، نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية للجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية لعام 2020-2021، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني عقب إعلانها مباشرة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

-الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني.

-كتابة رقم الجلوس.

-كتابة الرقم السري.

-الضغط على زر «إظهار النتيجة».

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن تفاصيل القبول بالمعاهد العالية الخاصة «نظم المعلومات وإدارة الإعمال والسياحة والفنادق والهندسية والتكنولوجية».

تفاصيل القبول بالمعاهد العالية الخاصة

أولاً: القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة نظم معلومات من الحاصلين على الثانوية الفنية «الصناعية والتجارية» نظام «3 و 5 سنوات» ونظائرها فقط بشرط الحصول علي 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

ثانياً: القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة إدارة أعمال من الحاصلين على الثانوية الفنية التجارية نظام «3 – 5» سنوات فقط ونظائرها بشرط الحصول علي 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

ثالثا : القبول بالمعاهد العالية الخاصة (شعبة إدارة أعمال) من الحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام «3 – 5» سنوات فقط ونظائرها بشرط الحصول على 60 % فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

رابعاً: القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة(سياحة وفنادق)من الحاصلين علي الثانوية الفنية (التجارية - الزراعية - السياحة والفنادق) نظام "3 – 5" سنوات فقط بشرط الحصول علي 60% فأكثر وفي حدود الأعداد ألمقرره والأسبقية للمجموع الاعلي عند الترشيح ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي و الاقليمي.

خامساً : القبول بالمعاهد الخاصة العالية (شعبة الهندسة) للحاصلين علي الثانوية الفنية الصناعية نظام «3 – 5» سنوات) ونظائرها بشرط الحصول علي 80% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى ومدة الدراسة بها خمسة سنوات ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

سادساً : القبول بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية من الحاصلين علي دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة بشرط الحصول علي 60% فأكثر لأقل من 65% وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

سابعاً :القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية الفنية الزراعية نظام «3 – 5» سنوات فقط بشرط الحصول علي 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الاعلي عند الترشيح ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

ثامناً : القبول بالمعاهد المتوسطة الخاصة مدة الدراسة بها سنتان ويكون القبول بهذه المعاهد من حملة دبلوم المدارس الثانوية التجارية (3سنوات) بشرط الحصول علي 60% فأكثر ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.