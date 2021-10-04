يترقب طلاب الدبلومات الفنية، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات صناعي خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية الذين يحق لهم الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية وتسجيل وكتابة رغباتهم كاملة للالتحاق بالكليات المتاحة بالجامعات المصرية.

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات

- المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات ونظائرها.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية (شعبة فنيات التمريض).

-المعاهد الفنية للتمريض والمدارس نظام الخمس سنوات.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات.

- دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.

- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها).

قائمة بأسماء المعاهد العليا الخاصة المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة (نظم معلومات) من الحاصلين علي الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية) نظام (3 – 5) سنوات ونظائرها فقط، شرط الحصول على 60% فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح، ويتم القبول بالمعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي

الأماكن الشاغرة بالمعاهد المختلفة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

- معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم).

- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد الوادي العالي للإدارة والمالية قسم نظم معلومات.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة.

- معهد نظم معلومات ادارية قطامية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

- المعهد العالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية.

- معهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

- معهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- معهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

- معهد العالي حاسبات و نظم تجمع أول.

- معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

- معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإداري.

- معهد طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.