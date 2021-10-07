زوجة شهيد اشتباكات الإسماعيلية تنعيه بعبارة: «رحل أبو قلب أبيض»

نعت زوجة شهيد اشتباكات الإسماعيلية، «سلافة إمام»، زوجها الرائد «عبد الرحمن عادل»، الذي استشهد خلال مأمورية لضبط عددا من الخارجين عن القانون بمنطقة البلابسة في محافظة الإسماعيلية، ظهر أمس الأربعاء، حيث دونت الزوجة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلمات مؤثرة وحزينة.

زوجة الرائد عبدالرحمن عادل: «رحل أبو قلب أبيض»

ونشرت «سلاف»، تعليقا على صورة تجمعها مع زوجها وأطفالهما: «رحل أبو قلب أبيض»، كما نشرت زوجة الشهيد، بعض الصور التي جمعتهم، معلقة: «لسه حاجات بينا كتير ما عشنهاش، وكنت أتمنى أن تعود لي سالم ولكن لا راد لقضاء الله».

جنازة مهيبة بحضور المحافظ لشهداء الداخلية في اشتباكات الإسماعيلية

وكان أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، شيعوا جثماني شهيدي الواجب الوطني «المقدم أحمد جابر نصار، والرائد عبد الرحمن عادل»، في جنازة شعبية ورسمية مهيبة، على خلفية استشهادهما خلال مطاردة عدد من تجار الأسلحة النارية بمدينة الإسماعيلية.

وحضر الجنازة، الدكتور، ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع غفيرة من الأهالي، وأدوا صلاة الجنازة داخل مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وقدم المحافظ واجب العزاء لأفراد أسرتي الشهيدين، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم في أذهاننا خالدة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية حماية الوطن.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تفاصيل استشهاد ضابطين بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة في بيان لها أنه خلال قيام قوة أمنية لاستهداف أفراد تشكيل عصابي شديدة الخطورة، متهمين في وقائع سرقات بالإكراه بمنطقة البلابسة في محافظة الإسماعيلية، بادر التشكيل بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة، ما أسفر عن استشهاد ضابطين، ومقتل أحد أفراد التشكيل العصابي، وضبط باقي أفراد العصابة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش.