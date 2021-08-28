منها صينية.. منافسون جدد يستعدون لدخول سوق السجائر الإلكترونية في مصر

يترقب عدد من المستثمرين العاملين في صناعة التبغ والسجائر الإلكترونية الموقف الحالي في السوق المصرية أملا في الفوز بحصة من الكعكة الكبيرة من سوق التدخين.

وعلمت «الوطن»، أن إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السجائر الإلكترونية، تستعد للعمل في مصر بشكل رسمي، وطرح منتجاتها الجديدة للمنافسة في مصر.

شركة صينية ستدخل السوق المصري نهاية العام

وقالت مصادر بسوق السجائر لـ«الوطن»، إن الشركة تخطط لدخول السوق أواخر العام الجاري.

وتسعى لطرح منتجها الخاص بالسائل الإلكتروني وجهاز التدخين المصاحب، وهو القطاع الذي يشهد نموا واضحا بين فئة الشباب في الفترة الأخيرة.

وبحسب المصادر فإن الشركة لا تعمل في إنتاج السجائر التقليدية، ولا التبغ المسخن، لكنها متخصصة فقط في السجائر الإلكترونية، التي تعتمد على «النيكوتين السائل»، موضحة أن أغلب منتجات السجائر الإلكترونية المطروحة في السوق المصرية، موجودة بشكل غير رسمي، وتأتي إما عبر التهريب، أو من خلال مصانع غير مرخصة «تحت بير السلم».

الشركات الصينية تنظر بعين الاعتبار إلى سوق التدخين المصرية

وأكدت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - أن قيام هيئة المواصفات والجودة بإقرار مواصفة قياسية للسجائر الإلكترونية قبل نحو عامين، دفع العديد من الشركات الدولية، ومنها الشركات الصينية إلى النظر بعين الاعتبار إلى السوق المصرية، مشيرة إلى أنه في الماضي لم تكن هناك مواصفة قياسية لهذا المنتج ولا لمنتجات التبغ المسخن، إلا أن الأمر اختلف تماما بعد تطبيق المواصفة.

وتوقعت المصادر أن تشهد سوق التدخين في مصر تغييرات جذرية، بسبب المنتجات الجديدة، ومنها التبغ المسخن والنيكوتين السائل، كما توقعت أن يتزايد إقبال الشركات العاملة في قطاع التبغ على السوق المصرية بعد التطورات الأخيرة.

مصر من أعلى الدول استهلاكا للسجائر

وكانت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، قامت بطرح منتجها للتبغ المسخن تحت اسم «جلو» في يناير الماضي، كما أعلنت «فيليب موريس» طرح منتجها الشهير «إيكوس» (IQOS)، بداية الشهر الجاري.

ويعد المصريون من أكثر دول المنطقة استهلاكًا للتبغ والسجائر، ويصل إجمالي الاستهلاك السنوي لنحو 83 مليار سيجارة.

وكشف تقرير سابق صادر عن منظمة «عالم بلا تدخين» الأمريكية، أن هناك ارتفاعا واضحا في مبيعات السجائر الإلكترونية، حيث قدرت مبيعات التدخين الإلكتروني بنحو 11.4 مليار دولار بنهاية 2017، فيما ذكر التقرير أن قيمة مبيعات السجائر المعتمدة على التسخين بلغت نحو 6.3 مليار دولار، بنسبة نمو 529.8% عن السنوات الثلاث السابقة للعام 2017.