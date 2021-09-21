عماد الدين حسين: «السيسي» متابع جيد لكل المشروعات وذاكرته قوية «مبينساش»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن أهم ما حدث في مسألة تنمية سيناء، هو الربط الذي حدث مؤخرًا بين سيناء وبين وادي النيل ومنطقة الدلتا، وموانىء وطرق مصر المختلفة، لأنه يحقق التنمية الشاملة لسيناء التي تستهدفها الدولة.

وأضاف «حسين»، خلال استضافته مساء الثلاثاء، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أنه يتوقع بأن مصر إذا استمرت في تحقيق معدل التنمية التي تحققها الدولة في السنوات الأخيرة، فهذا يعني أن مصر ستصل إلى الكثير من أهدافها المستقبلية قبل الخطة الزمنية الموضوعة بالأساس.

عماد الدين حسين: «السيسي» متابع جيد لكل المشروعات وذاكرته قويه «مبينساش»

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابع بشكل جيد لكل المشروعات التي تنفذ على أرض مصر، كما أنه يتمتع بذاكرة قوية للغاية تجعله دائم الأسئلة عما وصلت إليه كل المشروعات المختلفة.

ولفت إلى أن ما يكشف حجم التنمية التي تحدث على مستوى مصر بأجمعها يتمثل في ما صرح به الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل أيام، حينما توقع أن يصل حجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري.

عماد الدين حسين مشيدا بتطوير الطرق والكباري: ستزيد من تنمية الدولة

وأشاد «حسين»، بما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة أيضًا على مستوى تطوير شبكة الطرق والكباري المصرية، منوهًا بأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق مصر لمزيد من التنمية ستعود بالنفع على المواطن في النهاية، رغم أنه قد لا يشعر حاليًا بمدى الفائدة العائدة عليه الآن.

عماد الدين حسين: مصر نجحت في توفير السلع الاستراتيجية لمواطنيها

وأوضح أن مصر حققت في السنوات الأخيرة الكثير من الإنجازات، ومازالت في حالة إلى مزيد من الإصلاحات، مشيدًا بقدرة الدولة على توفيركل السلع الاستراتيجية لمواطنيها حتى ولو كانت مرتفعة الأسعار، معلقا: «في دولة شقيقة الآن مش لاقية البنزين».