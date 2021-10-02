عماد الدين حسين: الاحتفال بيوم القضاء رسالة للقضاة بأنهم الضلع الثالث لمثلث الدولة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه التقى الكثير من المستشارين والقضاة في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم، مشيرًا إلى أن الاحتفالية غلب عليها الفرح والسعادة، إذ إنها الأولى من نوعها، وتمثل رسالة من الدولة المصرية للقضاة بأنهم ضلع في المثلث الذي تقوم عليه الدولة المصرية، كما أن الشعب المصري يدعمهم ويشد على أيديهم.

كلمات المشاركين عبرت عن التناغم بين القضاة والدولة

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن كلمات المشاركين في الاحتفالية عبرت عن التناغم بين القضاة والدولة، وكان هناك إحساس بأن الأمور جيدة، مشددًا على استقلالية القضاء المصري.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «الأساس في الحكم على مرفق القضاء هو المواطن، حيث يجب أن يشعر بأن الأمور أصبحت أكثر سهولة بعد الميكنة، وهو ما حدث وبخاصة في منظومة الشهر العقاري».

القضاء سلطة مرموقة

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أن منظومة القضاء من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ العدالة والمساواة، وهي سلطة رئيسية في الدولة، ولها سلطة مرموقة، بالإضافة إلى أنها ضرورية في بناء دولة القانون.

وأكد أن الدولة المصرية، تواجه تحديات إقليمية كثيرة، وبالتالي فإنه لم يتم الوعي بخطورة المرحلة، وأهمية تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة شخصية، فإننا سنواجه مشكلة كبيرة، مشددًا على أن القضاء المصري جزء مهم من المجتمع وأساسي في المنظومة، التي تشارك في الحكم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.