تعقيم مدارس كفر الشيخ استعدادا لامتحانات الإعدادية والدبلومات

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم واسعة اليوم السبت، بناءً على توجيهات وتكليفات من المحافظ، اللواء جمال نور الدين، استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، بمتابعة رؤساء المدن، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ومديري الإدارات التعليمية.

وتابع محافظ كفر الشيخ استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الامتحانات وبعدها، حفاظاً على صحة الطلاب.

كما شدد على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالباً فقط.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الرش والتعقيم بكافة المدارس، التي سيتم إجراء الامتحانات بها للشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية، كما تابعت أعمال النظافة، بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء ووحدة الملاريا بدسوق.