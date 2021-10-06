محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال أكتوبر: «فخر مصر والعالم العربي»

شهد مركز ثقافة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تضمن الاحتفال افتتاح معرض فن تشكيلي للدكتورة سماح الرفاعي، ومعرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش فن تشكيلي، ورسم للأطفال من رواد المركز الثقافي.

كما تضمن الاحتفال عدداً من الفقرات، منها كلمة للواء فؤاد فيود، واللواء مدحت الحداد، عبرا خلالها عن الظروف التي كانت تمر بمصر قبل وبعد الحرب، من حرب الاستنزاف حتى تحقيق النصر، كما تضمن الاحتفال فقرات للأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية، وعرض فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر، بالإضافة إلى عرض لفرقة الموسيقى العربية، بقيادة الدكتورة سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية، وعرض لفرقة الآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، وفرقة الفنون الشعبية، بقيادة إبراهيم عبد المقصود.

وكرم محافظ كفر الشيخ يرافقه نائبه، عمرو البشبيشي، عدداً من أبطال حرب أكتوبر، منهم «عباس إبراهيم أحمد النحاس، وكمال محمود مصطفى درويش، وواعر موسى سعد، وقطب علي صالح، وعزت علي قطب القسط، وحمدي شريف»، إضافة إلى اللواء فؤاد فيود، واللواء مدحت الحداد، والنقيب ممدوح عبد المنصف سليم، وأسرة الشهيد «خالد حمدي حامد عبدالله»، وشهرته «خالد السواحلي»، وأسرة الشهيد «أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر».

نور الدين يهنئ أبناء كفر الشيخ ويعد بمضاعفة جهود التنمية

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً إلى استلهام انتصارات أكتوبر المجيدة في مضاعفة جهود التنمية وبناء الشخصية المصرية، وتحسين جودة الحياة لأبنائها، مقدماً التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم، فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون، مؤكداً أن حرب أكتوبر المجيدة تُعد واحدة من أعظم الانتصارات في العالم، التي غيرت وجه مصر الحضاري والتاريخي، دفاعاً عن أرض وكرامة الشعب المصري العظيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري، كما أعادت العزة والكرامة إلى شعب مصر العظيم، واستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلي في الضفة الشرقية للقناة، وأفقدته توازنه في 6 ساعات، مما أذهل العالم أجمع، وهذا ما أكده الخبراء العسكريون في أنحاء العالم، حيث أصبحت حرب أكتوبر تدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في مختلف أنحاء العالم.

محافظ كفر الشيخ: هذه الذكرى ستظل خالدة في تاريخ مصر

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الذكرى ستظل خالدة في تاريخ مصر والأمة العربية، التي سطر فيها شهداء جنود مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الانتصار المجيد على العدو، وامتزجت فيها دماء المصريين، مجسدة بذلك أسمى انتصار في التاريخ الحديث، مؤكداً أن «رجال القوات المسلحة المصرية هم فخر مصر والعالم العربي»، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية ووكلاء الوزارات بكفر الشيخ.