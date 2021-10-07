تشميع 5 مراكز دروس خصوصية وإزالة 166 تعديا بالبناء في البحيرة

شنت إدارة الراقابة والمتابعة بالديوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

تشميع مراكز الدروس الخصوصية

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية، كما تم التحفظ على 22 شيشة بداخل عدد من المقاهي لاعدامها من قبل المختصين بالوحدة المحلية.

حملات إزالة التعديات

كما شنت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 116 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 12256 م٢ عبارة عن «إزالة 19تعديا بمساحة 7270 م على حرم الري بالرياح الناصري ببدر، و24 قرار إزالة بمساحة 1952م على مجرى نهر النيل بكوم حمادة، و3 حالات تعدٍ بمساحة 74 م٢ على حرم الصرف عبارة عن مباني على الطريق العام بنطاق قرية ديبونو بإدكو».

إزالة 53 تعديا

كما تم إزالة 53 حالة تعدٍ بمساحة 275 م على حرم نهر النيل بالرحمانية، وإزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة 735 م٢ على حرم النيل بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة الدلنجات وقرية الوفائية بمساحة 500 م، كما تم فك شدة خشبية لعمل أعمده خرسانية وتم التحفظ على معدات البناء.

إزالة 3 تعديات

وتم إزالة 3 تعديات بمساحة 250 م بالأبعادية بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 م بنطاق قرية بركة غطاس بأبو حمص عباره عن قواعد خرسانة، وإزالة حالتي تعدٍ فى المهد على أملاك الدولة بمساحة 80 م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن مباني من الطوب البلوك و الطوب الأحمر.