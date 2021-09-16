موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. انفراجة قريبة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ تعد عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، الراغبون في السفر إلى السعودية، لأداء مناسك الحج والعمرة مرة أخرى، وذلك بعد توقفها لفترة طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. قريبًا

وتشهد الفترة الحالية اتصالات عدة، تجريها وزارة الطيران المدني مع مسؤولين سعوديين، للحديث عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وإمكانية فتح رحلات الطيران المباشر بين البلدين.

وذلك بعدما أصبحت مصر من ضمن قائمة الدولة المحظورة للسفر إلى السعودية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السعودي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين المواطنين الوافدين وسكان المدينة.

وعن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، أكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري، أنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران بين مصر والسعودية، خلال الأشهر المقبلة.

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. الفئات المستثناة

وحددت شركة مصر للطيران عددًا من التعليمات الجديدة، لسفر الفئات المستثناة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في إجراء فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين، إضافة إلى الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء، وإجراء فحصين PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

وجدير بالذكر، أن السعودية تشهد حاليًا سير رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية، وتتمثل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية في العاملين المصريين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المواطنين السعوديين والدبلوماسيين، إذ يتاح لهم التنقل بين مصر والسعودية، ولكن بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.