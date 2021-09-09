أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. انفراجة قبل نهاية أكتوبر

يتابع ملايين المصريين سواء من العمالة المصرية بالسعودية وآسرهم، أو المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، خاصة بعد قرار المملكة، أمس الأول بإلغاء قرار تعليق قدوم الرحلات الجوية من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، والسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى هذه الدول بعد فترة من التوقف.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وكشف مصدر بوزارة الطيران المصرية لـ«الوطن»، عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بعد قرار المملكة الأخير بإلغاء تعليق قدوم الرحلات من عدة دول، قائلا إنه وفقا للاتصالات التي تجريها الوزارة مع الجهات السعودية، فإن قرار إلغاء تعليق قدوم المصريين للأراضي السعودية قد يصدر قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ولفت المصدر، إلى ـن المسئولين السعوديين أكدوا أن قرار تعليق الرحلات لمصر مرتبط في المقام الأول بقلة أعداد المواطنين المصريين الحاصلين على التطعيم حتى الآن، بالمقارنة بأعداد السكان فضلا عن أن بعض الامصال الموجودة بمصر غير معتمدة بالسعودية.

انفراجة خلال الأسابيع المقبلة

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في فتح الطيران بين مصر والسعودية وإعادته لوضعه الطبيعي، والذي علقته المملكة قبل شهر فبراير الماضي.

وأضح المصدر أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية تنقل حاليا 4 فئات من المصريين من مصر إلى السعودية مباشرة عبر رحلات جوية يومية، وهم العاملون المصريون بالسعودية الحاصلين على جرعتي التطعيم بالمملكة، إضافة إلى الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والعاملين المصريين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا، في مايو الماضي، بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى مصر دون وجود أية قيود على حركة السفر.