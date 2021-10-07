منها شركة المياه.. نشرة الوظائف الحكومية في الجهات المتاح التقديم لها

يحرص الكثير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بعمل على البحث عن الوظائف الشاغرة المناسبة لمؤهلاتهم، والتي يمكن الالتحاق بها، وبالرغم من أن القطاع الخاص يتوافر به عدد كبير من الوظائف الشاغرة، إلا أنهم يظلون يبحثون عن الوظائف الحكومية، باعتبارها مصدر أمان بالنسبة لهم، إذ توفر لهم التأمينات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على مبلغ شهري عند بلوغ سن المعاش.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، نشرة التوظيف الحكومية، وتفاصيل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، للعمل بعدد من المناطق المختلفة وهي «الطرانة بمركز السادات، طليا وشما المرشحة بأشمون، معالجة دناصور، كفر السنابسة، الغوري، الدبايبة، الماي، قويسنا الصناعية، تلا المرشحة ميت أبو الكوم»، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- موظائف المهندسين «مهندس صيانة ميكانيكية، مهندس صيانة كهربائية، مهندس تكنولوجيا معلومات، مهندس مشروعات».

- وظائف كيميائيين تخصص «كيمياء، كيمياء ونبات، كيمياء وحيوان، كيمياء وميكروبيولوجي».

- الوظائف الحرفية «تبريد وتكييف، لف مواتير، سائق، عامل حفر وتسليك، خدمات معاونة».

الشروط العامة المطلوبة لوظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

- أن يكون الراغب في الالتحاق بالوظائف من المقيمين بمحافظة المنوفية.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد عن 30 عاما في تاريخ 1 سبتمبر الماضي.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- من الشروري أن يقوم المتقدم باجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- يتم الإعلان عن مقر وموعد الاختبارات عبر الموقع الرسمي للشركة.

والتقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني للشركة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان والمقرر اليوم الخميس.

وظائف شركة المياه في قنا 2021

التقدم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا 2021، لليوم الثاني، عبر الموقع الإلكتروني للشركة، على أن ينتهي التقديم لتلك الوظائغ 15 أكتوبر الجاري، كالتالي:

التخصصات المطلوبة

- مهندسين ميكانيكا وكهرباء.

- كيميائي مائي ثالث.

- مراقب رابع.

- قارئ ومحصل رابع.

- كاتب ومدخل بيانات.

- أمين مخزن.

- فني تشغيل.

- فني معمل.

- حرفي تشغيل.

- سباك.

- لحام، وكهربائي.

- سائق.

- عامل خدمة.

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من رخصة القيادة.

- صورة من شهادة القيد من نقابة المهندسين.

- صورة من شهادة التأهيل للمعاقين.

- يتم استكمال باقي المستندات بعد القبول.

وظائف الشباب والرياضة

أعلنت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الشاغرة، كالتالي:

وظائف مجموعة عرفة للملابس الجاهزة

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة وهي «نائب مدير فرع حاصل على مؤهل عالي، بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال حاصل على مؤهل متوسط، كاشير حاصل على مؤهل عالي، مشرف قسم ملابس، مدخل بيانات، أمن، سائقين رخصة (2-3).

ويكون مكان العمل في الفروع التابعة للمجموعة في القاهرة والجيزة، ومول مصر، أما السائقين في فرع العبور.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

- يتم تحديد المرتب على حسب الخبرة + العمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- يوجد فرص للترقي.