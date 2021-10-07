وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» بمؤهلات عليا ومتوسطة: تأمينات وحوافز

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالإدارة العامة للمشروعات في وزارة الشباب والرياضة، تنظيم اليوم التوظيفي، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و13 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بالسطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل نشرة التوظيف من وزارة الشباب والرياضة لمجموعة عرفة جروب للملابس الجاهزة.

تفاصيل نشرة التوظيف من الشباب والرياضة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أبرز الوظائف المطلوبة بمجموعة عرفة للملابس الجاهزة.

وظائف مطلوبة في مجموعة عرفة للملابس الجاهزة والمؤهلات

1- نائب مدير فرع (مؤهل عالي).

2- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط).

3- كاشير (مؤهل عالي).

4- مشرف قسم ملابس.

5- مدخل بيانات.

6- أمن.

7- سائقين رخصة (2-3).

مكان العمل: في فروع المجموعة بالقاهرة والجيزة، ومول مصر، أما السائقين في فرع العبور.

الشروط المشتركة للوظائف المطلوبة:

ذكور وإناث: لا بد أن يكون الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق للوظائف المطلوبة

المرتب على حسب الخبرة + العمولة.

عدد 8 ساعات عمل.

تأمينات طبية واجتماعية.

فرص للترقي.

حافز على المبيعات بالإضافة إلى خصم على المنتجات.

كورسات.

وجبات وسكن لموظفي مخازن العبور.

كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة

يتم التقدم للوظائف من خلال تعبئة الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة إلى العنوان والموعد المذكورين في هذا الرابط.

مكان التقديم على الوظائف: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة، الدور الرابع.

مواعيد التقديم: الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أكتوبر من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساءً.

ويمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الضغط على هذا الرابط.