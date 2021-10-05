8 وظائف قيادية خالية في محافظتي القليوبية والغربية

أعلنت محافظتي القليوبية والغربية عن 8 وظائف قيادية في مديريات الخدمات التابعة لها وهي: «مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالقليوبية، مدير عام التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، الديوان العام والمجلس المحلي بالقليوبية، ومدير عام حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة القليوبية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ» ، بالإضافة إلى وظيفيتين في مديرية الشئون الصحية بالغربية هي: «مدير عام مستشفى المنشاوي العام، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض».

مواعيد وأماكن التقديم

ويتم التقديم لوظائف محافظة القليوبية من اليوم وحتى 4 نوفمبر 2021، ويتم تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية، أما وظائف محافظة الغربية فيتم التقديم لها حتى يوم 2/11/2021 وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية، أمام بوابة استاد طنطا الرياضي يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

شروط المتقدمين لوظائف محافظة القليوبية المستندات المطلوبة

يشترط الحصول على مؤهل عال في مجال التخصص مناسب لطبيعة العمل

الأوراق المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التي لم يتم محوها والإجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على أن يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بخاتم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي مجال الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

5- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

6- خطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

7- بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات.

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما إذا كان المتقدم محالا للتحقيق أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

يتم تقديم أصل الملف وعدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات.