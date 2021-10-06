4 وظائف شاغرة في 3 بنوك منها «كريدي أجريكول».. المهام والشروط

أعلنت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن حاجتها لشغل وظائف خالية للعمل لديها، شرط توافر مجموعة من المهام والمؤهلات، والتي تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

وظائف بنك كريدي أجريكول

نوه بنك كريدي أجريكول من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة وكيل خدمات العملاء بشروط، هي:

- إجادة تقنيات البيع.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- آداب خدمة العملاء التفاوض ومهارات التعامل مع الآخرين.

- 1-0 سنوات من الخبرة.

- يستطيع إدارة مجموعة من العملاء الذين يحققون أهداف الإيرادات والمبيعات / الخدمة، وأهداف نمو المحفظة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات لمجموعة محددة مسبقًا من العملاء، لإنشاء علاقة دائمة مربحة.

- تزويد المجموعة المخصصة من العملاء بأعداد كبيرة بخدمة شخصية لتطوير علاقات وثيقة وتحقيق أقصى قدر من المساهمة المربحة للبنك، والحفاظ على ولائهم.

- المتابعة مع الإدارات الأخرى وقسم العمليات والائتمان في القضايا المعلقة.

- يضمن معالجة وتغطية جميع طلبات / استفسارات العملاء لتقديم خدمات متميزة.

- يتعامل مع شكاوى العملاء بكفاءة، وتصعيدها حسب الاقتضاء.

- يتأكد من اتباع الإجراءات المحددة حسب التعيين.

وظائف بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي وظيفة أخصائي خدمة العملاء الرقمية بالقاهرة، وذلك بشروط على النحو التالي:

- لديه معرفة بـMS office.

- طلاقة في اللغة الإنجليزية.

- التركيز والتوجه الاستثنائي على العميل.

- مهارات الاتصال الشخصية واللفظية والكتابية.

- القدرة على التواصل بكفاءة مع الفرق المحلية والعالمية.

- مهارات تنظيمية وإدارة الوقت بطريقة ممتازة.

- القدرة على تعدد المهام، اعتمادًا على أهمية المهام.

- القدرة على إظهار روح المبادرة والتحفيز الذاتي والاستعداد للتعلم.

- الخبرة والكفاءة مع التقنيات القائمة على الويب.

- ضمان اتباع نهج معياري لإدارة تجربة العملاء وجودة الاتصال.

- مراقبة وتدقيق المكالمات والعناصر ضمن المبادئ التوجيهية والجداول الزمنية المتفق عليها بما يرضي العميل / القسم، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها البنك.

- التأكد من اكتمال تحليل السبب الجذري ومراجعة / تنفيذ الإجراءات لتجنب تكرارها.

- تحليل المشاكل / القضايا لضمان تنفيذ الإجراءات / التوصيات المناسبة.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلى عدد من الوظائف، وشروطها وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة رئيس عمليات الموارد البشرية:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا في مجال التعويضات والمزايا أو التمويل.

- خبرة ومعرفة مؤكدة بالصناعات المصرفية والمالية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات قيادية وإدارية وتواصلية جيدة.

- مهارات التخطيط والتنظيم الجيد.

وظيفة مهندس مركز البيانات:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو الكمبيوتر / الاتصالات / الكهرباء أو ما يعادلها.

- مهندس: خبرة لا تقل عن 2 - 3 سنوات في وظيفة مماثلة.

- مهندس أول: خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات في وظيفة مماثلة.

- معرفة ممتازة بأنظمة وخوادم مراكز البيانات (يُفضل أيضًا CCNADC وITIL Foundation).

- معرفة معايير PCI وNFPA وISO وBICSI إلزامية

- المعرفة بنمذجة CFD & AutoCAD ميزة إضافية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات اتصال جيدة جدًا.

- مهارات عرض ممتازة.