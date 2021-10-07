وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021.. مهندسون وحرفيون وسائقون

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وذلك طبقا لخطة العمالة بالشركة 2020-2021 للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة وفروعها المختلفة ومحطات المياة والمعالجة بعدد من المناطق المختلفة وهي «الطرانة بمركز السادات، طليا وشما المرشحة بأشمون، معالجة دناصور، كفر السنابسة، الغوري، الدبايبة، الماي، قويسنا الصناعية، تلا المرشحة ميت أبو الكوم»، ويبحث الكثيرين عن وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021، وفق الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

1- موظائف المهندسين

يجب أن يكون المهندسون حاصلين على بكاليوريوس الهندسة في إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، كما يجب أن يكون مسجل بنقابة المهندسين، وجاءت التخصصات المطلوبة، كالتالي:

- مهندس صيانة ميكانيكية «ميكانيكا إنتاج، ميكانيكا باور، كهروميكانيكا».

- مهندس صيانة كهربائية «كهرباء تحكم، كهرباء كنترول، كهرباء باور».

- مهندس تكنولوجيا معلومات «هندسة علوم الحاسب».

- مهندس مشروعات «مندي، عمارة».

2- وظائف كيميائيين

- مطلوب كيميائي حاصل على بكاليوريوس العلوم تخصص «كيمياء، كيمياء ونبات، كيمياء وحيوان، كيمياء وميكروبيولوجي».

3- الوظائف الحرفية

- حرفي «تبريد وتكييف، لف مواتير»، على أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية شهادة قياس مستوى المهارة.

- سائق «عادي رخصة درجة ثالثة، سائق معدات ثقيلة رخصة درجة ثانية وأولى».

- عامل «حفر وتسليك، خدمات معاونة»، على أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية.

الشروط العامة المطلوبة لوظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة المنوفية في تاريخ هذا الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف في 2021/9/1 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- يتم الإعلان عن مقر وموعد الاختبارات عبر الموقع الرسمي للشركة.

- الشركة غير ملتزمة بإخطار المتقدمين بمكان أو موعد الاختبارت إلا عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.

- يحق للشركة استبعاد غير المستوفيين للشروط حتى وبعد إجراء الاختبارات أو صدور قرار التعاقد.

خطوات التقديم في وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

- يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للشركة وهو http://mcww.com.eg، ويتم تلقي الطلبات لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان.

- سداد حوالة بريدية بقيمة 75 جنيها، باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تحت حساب رقم «0723300005004818».

- لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو تم تقديمها قبل أو بعد تاريخ انتهاء الإعلان.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة المياه بالمنوفية 2021

- صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية عند التقديم.

- صورة المؤهل بالنسبة للوظائف التخصصية.

- صورة من شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية بالنسبة للوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة الحوالة البريدية.

- صورة من كارنية النقابة بالنسبة للمهندسين.

يتم الإعلان عن الأسماء المنطبق عليها الشروط وموعد ومكان الاختبارات بإدارة الشركة وفروعها على الموقع الإلكتروني للشركة، كما يتم التعاقد في ضوء احتياجات الشركة طبقا للترتيب النهائي للنتيجة المعتمدة.