«الصحة» تستعد لإنتاج لقاح موديرنا في مصر بعد التفاوض مع الشركة الأم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد وزارة الصحة والسكان لإنتاج لقاح موديرنا داخل مصر بعد مفاوضات تمت مع الشركة الأم خلال الفترة الماضية، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بعد أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من تجهيزات الفرع الثاني من مصنع فاكسيرا في 6 من أكتوبر، وهو يستطيع إنتاج 3 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا.

«الصحة»: الانتهاء من تطعيم العاملين بالتربية والتعليم خلال أيام

وأضاف المصدر أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، وفيما يتعلق بعملية تطعيم العاملين بالتربية والتعليم، أكد المصدر على أنه خلال يومين من الآن سيتم الانتهاء من كل العاملين بالتربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر بدايته الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قدمت مجموعة من التسهيلات للعاملين في التربية والتعليم وكذالك التعليم العالي وطلاب الجامعات للحصول على لقاح كورونا، منوها أنه لن يتم دخول الطلاب للجامعات دون الحصول على لقاح كورونا.

مصر في المركز 197 من حيث معدل التعافي من فيروس كورونا

وأوضح المصدر أنه لا نية لتأجيل الدراسة وفي حال ارتفاعات الإصابات لن يتم تعليقها، خصوصا وأن جميع إصابات كورونا متوسطة وبسيطة ومعظمها عزل منزلي ومقارنة بالموجات الثلاثة السابقة معدل الوفيات بالفيروس أقل بكثير، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في الانتهاء من تطعيم على الأقل 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وقال المصدر: «مصر في المركز 197 من حيث معدل التعافي من فيروس كورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى وصول نسبة التعافي إلى 82% بعد تسجيل وزارة الصحة أمس خروج 650 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 حتى أمس».