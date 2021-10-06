تراجع أسهم «موديرنا» بعد وقف لقاحها الخاص بكورونا في السويد والدنمارك

ذكرت وكالة «رويترز»، أن أسهم شركة موديرنا انخفضت بنسبة 4.9٪ أو 16.08 دولارًا أمريكيًا لتصل إلى 316.11 دولارًا أمريكيًا في تعاملات اليوم، بعد قرار السويد والدنمارك بوقف استخدام لقاح موديرنا الخاص بفيروس كورونا المستجد للفئات العمرية الأصغر بعد تقارير عن آثار جانبية نادرة محتملة على القلب والأوعية الدموية.

«موديرنا»: نحن على دراية بعرض التهاب عضلة القلب

وقال متحدث باسم شركة موديرنا في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، إن الشركة كانت على دراية بقرارات الجهات التنظيمية في الدنمارك والسويد لوقف استخدام لقاحها في الأفراد الأصغر سنًا، بسبب الخطر النادر للإصابة بـالتهاب عضلة القلب.

وتابع متحدث شركة موديرنا: «هذه عادة حالات خفيفة ويميل الأفراد إلى التعافي في غضون وقت قصير بعد العلاج القياسي والراحة، ويزداد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين يصابون بفيروس كورونا، والتطعيم هو أفضل طريقة للحماية من ذلك».

وقف استخدام اللقاح لمواليد عام 1991 وما بعده

وقالت وكالة الصحة السويدية، إنها ستتوقف مؤقتًا عن استخدام اللقاح للأشخاص المولودين بداية من عام 1991 وما بعده، حيث أشارت البيانات إلى زيادة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بين الشباب والشباب الذين تم تطعيمهم، ومن هذه الحالات تنطوي على التهاب في القلب أو البطين.

وقالت وكالة الصحة السويدية: «الصلة واضحة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بلقاح موديرنا، خاصة بعد الجرعة الثانية»، مضيفة أن خطر الإصابة كان ضئيلا للغاية.

ووفقا لإحدى الدراسات الأمريكية، فإن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد الإصابة ببفيروس كورونا، بنسبة ست مرات أكثر من أولئك الذين تم تطعيمهم.

وقالت السلطات الصحية في الدنمارك، إنها استخدمت لقاح فايزر كخيار رئيسي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، إلا أنها قررت التوقف مؤقتًا عن إعطاء لقاح موديرنا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وذلك كإجراء احترازي.

​