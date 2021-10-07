المالية: انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر نظام «ACI»

انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي.

ويأتي ذلك في ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسؤولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفني العاجل.

«ACI» تثبت كفاءتها في تقليص زمن الإفراج الجمركي

استعرض وزير المالية، في عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسؤولي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ.

واطمأن وزير المالية، على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

شدد «معيط» على حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، متابعًا أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».

عدد المسجلين من المستوردين تجاوز ٢١ ألفًا.. واستصدار أكثر من 54 ألف رقم «ACID»

أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم حتى الآن 21 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 54 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 43 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

رئيس مصلحة الجمارك يوضح طريقة إصدار «ACID» للسلع الاستراتيجية

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة»، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد «ACID» لكل شحنة أو «بوليصة» خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم «المانيفست».

وأضاف عتوري، أن رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما أن السيارات الواردة بنظام «التريبتك» بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع بصفة مؤقتة لمنظومة «ACI» لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.

خطوات يتخذها المصدر في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركة المصدرة لمصر بسبب الحروب أو الكوارث

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث، على منصة «بلوك تشين»، يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها «السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكى للشركة معتمد من البنك».

وتابع رئيس مصلح الجمارك، أنه على المستورد تقديم تعهد بصحة المستندات، والبيانات المقدمة، موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر، ثم يتم تقديمها إلى شركة «MTS» لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة «بلوك تشين» وتفعيله.

منح مهلة استثنائية للشحنات العالقة بالموانئ

وأكد «غتوري»، أن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في أول الشهر الجاري، التي لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غير ذلك، فإنه يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامي.

وأشار «غتوري» إلى أنه هناك شرط وهو تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر من العام الجاري مثل: «مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب».

قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية

أردف «غتوري» أنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

غرفة عمليات ورقم هاتف وإيميل للتواصل

وأوضح «غتوري» أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة من الجمارك وشركة «MTS» تعمل على مدار 24 ساعة، تحت إشرافه شخصيًا، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية؛ لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وتلقى كل الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة، وإجراءات عملها، والرد الفوري عليها.

وأكد «غتوري»، أن الغرفة تلقت عبر الواتس آب برقم: «01222200899»، والبريد الإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg» أكثر من 2000 استفسار، وتم الرد عليها، ويجرى حاليًا إعداد دليل للأسئلة والأجوبة الجديدة؛ تمهيدًا لنشره على المنصات الإلكترونية لمصلحة الجمارك.

شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأكدت مساعد الوزير، أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مجتمع الأعمال، وقد أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنهما لم يتلق أي شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».