تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة».. مهرجان رياضي بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية، يُعد الانطلاقة الأولى لاستعدادت بداية النشاط الرياضي للعام الجامعي الجديد، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية بصفة عامة والرياضية منها بصفة خاصة، كونها تمثل محوراً هاماً لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية في مصرنا الحبيبة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، المنعقد خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب الرياضة، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وتستضيفه جامعة كفر الشيخ، وتشارك فيه 28 جامعة مصرية، بإجمالي مشاركين بلغ 700 طالب وطالبة، يتنافسون فى عدد من المسابقات الرياضية، منها خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، والدراتس، وألعاب ترويحية مفتوحة.

مستشار وزير التعليم العالي: ننفذ مبادرة كل يوم جديد بالتعاون مع القوات المسلحة

شارك فى مراسم الافتتاح الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس جامعة كفر الشيخ.

وقال مستشار وزير التعليم العالي إن الوزارة استطاعت تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنفيذ مبادرة «كل يوم جديد»، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة على المستوى الوطني، وتتضمن زيارات للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

نور الدين: الدولة تهتم بالرياضة وتدعم تطويرها

وقال محافظ كفر الشيخ إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها، لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكداً أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرباً عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: لا ندخر جهداً من اجل اكتشاف مواهب الطلاب

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة لا تدخر جهداً فى رعاية الرياضة والرياضيين، تحقيقاً لدورها الرائد والمتميز، ومواكبةً لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، نظراً لدورها الكبير والمهم في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية.

وأوضح أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي يهدف لتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محلياً واقليمياً ودولياً، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.

وأكد «دسوقي» أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية الأول يأتي كإحدى ثمار المبادرة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة مؤتمرات للشباب وفتح حوار وتعيين وزراء ومحافظين ونواب محافظين من الشباب، وحرصه على أهمية نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية.