مسيرة شبابية احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر بقيادة محافظ الفيوم

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، في المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة 500 شاب وفتاة، من مختلف أنحاء المحافظة، احتفالاً بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي المراكز الشبابية بالمحافظة، حيث أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء لانطلاق المسيرة بشكل متزامن عبر الفيديو كونفرانس، بجميع محافظات الجمهورية.

احتفال الشباب والرياضة بذكرى انتصارات أكتوبر

يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث انطلق المهرجان من ميدان الدكتور عبد الرحيم شحاتة، وصولاً إلى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم.

محافظ الفيوم يهنئ جميع المشاركين

وقدّم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المشاركين في المهرجان، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكداً أنّ الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب، ووضعهم محل المسؤولية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

استلهام روح انتصار أكتوبر في التنمية

وأشار «الأنصاري» إلى ضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر في البناء والتنمية، مؤكداً أنّ شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في «مسيرة المشي» من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

وفي وقت سابق، قام محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعين لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.