إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بنيل دسوق

أزالت حملات بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على الاستمرار في التصدي لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء دون ترخيص.

وتمكنت حملة مشتركة من مجلس مدينة فوه ومديرية أمن كفر الشيخ بحضور المحاسب وائل فرج، رئيس المدينة، واللواء عماد موسى، حكمدار المديرية، من إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ولاية حماية النيل، في حضور مساعدي مدير الأمن ومدير مباحث المديرية ومدير فرع دسوق وشرطة المسطحات وحماية النيل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

إزالة «هنجر صاج» في الحملة

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة لشئون القرى بحضور فريق العمل المعاون الإدارة الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية، والإدارة الزراعية، أعمال إزالة مخالفتين الأولى تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن «هنجر بالصاج»، على مساحة 200م، والثانية إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بعزبة الحيطه التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة، عباره عن سمل خرسانية بطول 15 متر وارتفاع 70 سم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها، فيما واصلت باقي الوحدات المحلية حملاتها لرصد وإزالة كافة التعديات.