زراعة كفر الشيخ: دورات تدريبية لاستخدام التابلت في الحيازة الإلكترونية

نظمت مديرية الزراعة، بمحافظة كفرالشيخ، دورات تدريبية على استخدام التابلت في منظومة الحيازة الإلكترونية وكارت الفلاح، برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، وبتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك بمقر الإدارة الزراعية بمطوبس، و يأتي ذلك في إطار استخدام أجهزة التابلت وماكينة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح، في إطار تطبيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل، مؤكداً أن منظومة كارت الفلاح تأتي لصالح المزارعين، وهدفها القضاء على الفساد، ووصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا، وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه جرى عقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت في تفعيل كارت الفلاح الذكي، وذلك في مراكز المحافظة، لحصر وميكنة الحيازات الزراعية كأحد نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، على طريقة إدخال الحصر على المنظومة، لسرعة إنجاز حصر البنجر المنزرع وصرف الأسمدة للمساحات التي جرى زراعتها.

وحث مديري الجمعيات بضرورة الإسراع في إنجاز تعديلات الحيازات وإضافة الجديد منها إلى المنظومة وذلك لسرعة الانتهاء من جميع الحيازات لرفعها على المنظومة، جاء ذلك بحضور والمهندس محمد أبو حسنين، مدير عام الإدارة الزراعية بمطوبس، المهندس عبدالله العباسي، رئيس قسم الشؤون الزراعية ومسؤول منظومة كارت الفلاح بالإدارة.