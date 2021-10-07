خطوات إطلاق جوائز التميز بالجامعات.. أبرزها اختيار السفراء

كشفت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، اليوم، مراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، ومحاور، فضلًا عن مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق وتنفيذ جوائز التميز الداخلية بالجامعات من خلال تقديم الدعم الكلي من إدارة الجائزة.

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضا، تشكيل فريق إدارة الجائزة الداخلية بالجامعة، وإتاحة النظام الإلكتروني لتقديم طلبات الترشح، وتدريب فريق إدارة الجائزة بالجامعة على استخدام النظام الإلكتروني، وتدريب المدربين الداخليين، واختيار سفراء التميز الداخليين وتحديث قاعدة بياناتهم لدى الجامعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الإطار الزمني للجائزة الداخلية وشروط التقديم والترشح وعمليات التقييم وتحكيم النتائج وإعلان الفائزين.

جائزة مصر للتميز الحكومي

واجتمع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة؛ الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020، وبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستكمالًا لسلسلة الزيارات التي تقوم بها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالدورة الحالية للجائزة.

رؤية مصر 2030

وأكد المهندس خالد مصطفى، أن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي يأتي في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وبدوره، رحب الدكتور محمد لطيف بتطبيق مبادرة جوائز التميز الداخلية بالجامعات، مقترحًا الاستعانة بأساتذة الجامعات لتطوير معايير الجوائز الداخلية وذلك لبناء بيئة عمل متكاملة تتماشى مع منظومة العمل الجامعي، مع تكريم النماذج الناجحة ماديًا ومعنويًا من خلال الدعم بترقيات استثنائية للمتميزين.