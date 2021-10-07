التضامن: إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» يناير المقبل

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية الاجتماعية، إنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» خلال يناير 2022 مشيرة إلى أنها تستهدف 18 ألف و125 صياد بمحافظات نهر النيل، بميزانية 50 مليون جنيه تم تخصيصها من صندوق تحيا مصر، موضحة أن هناك 42 ألف صياد مستهدفين بمختلف المراحل، وذلك من أجل توفير سبل الحماية لهم.

إدراج صغار الصيادين تحت مظلة التأمين الصحي

وأوضحت صابرين في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يتم شمول فئة صغار الصيادين بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحت فئة العمالة غير المنتظمة، كما يجرى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، وفقاً لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

الأوراق المطلوبة للتأمين على عمال الصيد

وطالبت الهيئة، الصيادين الذين يعملون لدى أصحاب المراكب الميكانيكية أو الشراعية، التقدم إلى الهيئة باستمارة بدء اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم «43» المرفق هنا، وبصحبته المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

- صورة ضوئية من بطاقة صيد سارية وصادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص.

- تقرير طبي صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبي وفق الاتفاق الذي يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في هذا الشأن.​

- تعتبر مدة سريان بطاقة الصيد مدة اشتراك وفقاً لأحكام القانون ويتعين أداء الاشتراكات المستحقة عنها.

- وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.