«السياحة» تطالب المطاعم بعدم تجاوز نسبة الـ70% من الطاقة الاستيعابية

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من جميع أعضائها الالتزام بعدم تجاوز نسب استقبال المطاعم والمنشآت للجمهور، عن 70% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة السياحية، مع ضرروة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الغرفة خلال الكتاب الدوري الذي حمل رقم «49» لسنة 2021، أنه بالإشارة إلى الخطاب الوارد من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بشأن الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عما يشهده العالم من تداعيات الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وما صدر من تعليمات للحد من انتشار الفيروس وتحوراته الجديدة والمتضمنة التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1502 لسنة 2012 وأبرزها التزام المنشآت السياحية بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور نسبة الـ70% من الطاقة الاستيعابية القصوى لها.

حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية

ومن جهته قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، إن لجان الوزارة كثفت من حملاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الموجة الرابعة التي تسببت في رفع نسب الإصابات بشكل نسبي داخل مصر.

وأضاف ان الحملات التفتيشية تتم بكل مدن الجمهورية التي تتواجد بها منشآت سياحية، وتتم بصفة مفاجئة.

تهديد بالإغلاق

وأوضح عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة حذرت كل أعضائها من مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المنشآت المخالفة سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل وعدم التهاون في تطبيقها.