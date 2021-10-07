حياة كريمة ونصر أكتوبر ضمن استعدادات تعليم أسيوط للعام الدراسي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والذى سيبدأ يوم السبت القادم فى المدارس الحكومية ويوم الأحد فى المدارس الرسمية التجريبيه والخاصة

ومن جانبه عقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إجتماعا بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفنى وحضره مديرى الإدارات المختلفة ومديري المراحل التعليمية وتم خلال الأجتماع مناقشة الأستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد والتأكيد على الأمتهاء من أعمال الصيانة داخل المدارس وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ تعليمات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بالتنبيه على مديرى المدارس بأن تخضص الحصة الأولى من الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد عن الحديث عن إنتصارات أكتوبر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الجادة والأنتهاء من تطعيم العاملين والمعلمين بالمدارس والإدارات ضد فيروس كورونا بحيث يبدأ العام الدراسي الجديد ولا يوجد أحد من العاملين بدون تطعيم لافتا إلى ضرورة إخطار المديرية بأسماء من لم يسجل أسمه التطعيمالمحافظ يجتمع بقيادات التعليم لبحث الاستعداد النهائية للعام الدراسى

وكان قد ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية وموجهي العموم لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالمحافظة على لقاح كوفيد 19 وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذًا لخطة الدولة في تطوير التعليم.

اتباع الاجراءات اللازمة للوقاية من كورونا

وشدد المحافظ على اتباع الاجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

ووجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا كـ (مراعاة التباعد الاجتماعي ، وغسيل الأيدي ، وارتداء الكمامات ، مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات ، وتعقيم المدارس بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي ، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس ، حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة بالمدارس ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالمحافظة على اللقاح فضلًا عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية من الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين وغرس الإنتماء والوطنية بين الطلاب .

وشدد محافظ أسيوط على غلق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها ومديرية الأمن وغيرها على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن لتحقيق الانضباط واتخاذ التعديلات المرورية والاجراءات اللازمة لتخفيف التكدس المروري أمام المدارس وتحديد أماكن انتظار السيارات لمنع التزاحم في تلك الشوارع خاصة داخل مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ على تنظيم معارض بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لاتقل عن 25 % مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.