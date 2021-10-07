وظائف شاغرة ببنكي الإسكندرية وCIB.. الشروط والتفاصيل

أعلن كل من بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، موضحين المؤهلات والشروط اللازمة للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، شروط وظائف بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي:

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

نوه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلى مدير علاقات العملاء الائتماني بشروط تتمثل في:

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة لـ RM و6 أو أكثر لكبار RM.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

- مهارات بيع عالية.

- المهارات التحليلية الكمية والنوعية.

- مهارات ممتازة في الاتصال والتفاوض.

- مهارة جذب شركات جديدة للخدمات المصرفية للأعمال لتعظيم أصول البنك، والتمويل التجاري والمطلوبات، بالإضافة إلى بيع منتجات البنك التجاري الدولي الأخرى.

- دعم مديري العلاقات في تحديد مصادر جديدة لبرامج الإقراض غير المضمونة.

- إجراء تحليل مالي مبسط وملخص تنفيذي مبسط للحالات الجديدة أو طلبها مباشرة لتحديد احتياجات العملاء وتقديم برنامج المنتج المناسب لهم المطابق لسياسة المنتجات الائتمانية.

- الحفاظ على علاقات قوية مع عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الحاليين لزيادة حصة البنك التجاري الدولي من المحفظة في جميع المنتجات ذات الصلة.

وظائف بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة تحليلات CRM للبيع بالتجزئة، وجاءت شروطها على النحو التالي:

- يفضل SAS المؤسسة والبرمجة أو معرفة ممتازة بـ SQL (كتابة النصوص / الاستعلامات).

- مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل المجال المصرفي - تحليلات البيانات أو تجربة MIS.

- تحليلات البيانات وإدارتها.

- مهارات عرض جيدة.

- إدارة تنفيذ الحملات E2E على منصة CRM.

- رصد نتائج الحملات وتتبعها مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- تحديد فرص البيع المتقاطع بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.

- تتبع تفاعلات العملاء مما يمنح قطاعات البيع بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكثر وضوحًا لتنمية أعمالهم.

- تقديم رؤى لفريق العمل الرقمي على أساس منتظم لتحسين تتبع أداء التطبيق سواء في العمل كالمعتاد أو في حالة الإصدارات الجديدة، والتي تعمل كأداة فعالة لتوفير تجربة أفضل للعملاء.

- دعم مشاريع تكامل الأنظمة الأساسية الرقمية وإدارة علاقات العملاء.