قصواء الخلالي: ذكرى أكتوبر ليست مجرد لحظة للمصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تعد للمصريين زمنا من الانتصار وليس مجرد لحظة؛ لأنها رفعت هامة الإنسان المصري وزادت من شموخه، لافتة إلى أن الشعب المصري كان دائما ما يلتف حول قادته، ويساعد جيشه العظيم حتى يستطيع أن يعبر به كافة المحن.

الخلالي: الدولة المصرية شهدت عبر حضارتها أحداث ومحطات كثيرة مهمة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لحلقتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية شهدت عبر تاريخها الذي امتد ببشريتها وحضارتها وبكل ما فيها من عمران وأحداث محطات كثيرة مرت على مصر، كان بها الكثير من الوقفات المهمة، ليس فقط في عمر مصر ولكن في عمر الإنسانية جمعاء.

الخلالي: إرادة الله هي السبب في حكمة الشعب المصري

وأوضحت أن كل تلك المحطات كانت عامرة بالكثير من الانتصارات، وببعض من الانكسارات، وبعض من الأمور التي أحزنت وأزعجت المصريين، ولكنها في الختام كانت تتحول بإرادة الله وقوة المصريين، إلى أن يوجه هذا الشعب الحكيم الفطن الذكي إلى طريق الانتصار وإلى سلوك النصر.

وأكدت أنه بمرور السنوات وحتى انتصار السادس من أكتوبر إلى اليوم، فجميعنا نتذكر كل نصر مر على مصر، وكل محطة توقف فيها الشعب المصري بتفكير وتدبر وحكمة ومراجعه ومحاسبة للذات.

وتابعت: «اختار الله مصر لتحظى بكل ما فيها من خيرات من فضله، فلماذا لا تكون مستهدفة من كل كاره أو حاقد أو مستغل، وكل تلك المحطات أوصلتنا عبر تاريخ عظيم إلى حضارة شامخة نزهوا بها بين الأمم ونتحدث عنها حتى صنعوا لها علما وأطلق عليه، علم المصريات».